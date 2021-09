Die Stadt bemüht sich seit mehreren Jahren um zwei neue Feuerwehrautos, nun könnte es bald soweit sein: Am Montag soll der Stadtrat dem Kauf der beiden Autos erneut zustimmen. Schon 2017 sollten für die Standorte Ruhbank und Gersbach zwei sogenannte mittlere Löschfahrzeuge angeschafft werden. Die Autos waren sogar schon entsprechend den Pirmasenser Wünschen produziert, kamen jedoch nie zum Einsatz. Wegen technischer Mängel wurden sie nicht ausgeliefert. Daraufhin gab es eine neue Ausschreibung – doch diesmal hatten die Hersteller Probleme, die zulässige Gewichtsobergrenzen zu halten. Inzwischen geht es um ein Löschfahrzeug 10 und ein Löschfahrzeug Katastrophenschutz 20. „Die sind etwas größer, passen aber in die Hallen“, hatte Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär im Mai der RHEINPFALZ versichert.

Alkoholverbot vor der Festhalle

Der Stadtrat, der am Montagnachmittag ab 14.30 Uhr öffentlich in der Festhalle tagt, befasst sich außerdem mit dem Festhallen-Vorplatz, der sich zum Treffpunkt für Trinker entwickelt hat. Wie berichtet, will die Verwaltung dort über ihre sogenannte Grünanlagensatzung ein Alkoholverbot aussprechen; auch laute Musik und Drogenkonsum wären dort dann bald verboten. Über eine Vereinbarung, die Privatleuten in der Innenstadt die Modernisierung ihrer Häuser mit Zuschüssen und Abschreibungen schmackhaft machen will, berät das Gremium ebenfalls.