Am helllichten Tag hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag das Pirmasenser AfD-Büro in der Kaiserstraße beschmiert. Laut Polizei wurden zwei Fenster zur Straße hin und die Eingangstür mit blauer Farbe und nicht identifizierbaren Schriftzügen bemalt. Die Polizei wertet die „Farbschmierereien“ als Sachbeschädigung. Den Schaden beziffert Polizeisprecher Werner Häfner auf 70 Euro. Die Tatzeit war zwischen 15.50 und 16.50 Uhr. Der Staatsschutz sei in Kenntnis gesetzt worden. Die Ermittlungen führe aber weiterhin die Pirmasenser Polizei, so Häfner.

Für den hiesigen AfD-Kreisvorsitzenden Lutz Wendel war es ein „Farbanschlag“. „Das ist was Politisches“, zeigt sich Wendel überzeugt, dass der Täter die AfD gezielt angreifen wollte. „Da wird noch mehr passieren“, schätzt Wendel, der die Tat als eine Folge der Hetze gegen seine Partei und die vielen Demos gegen Rechtsextremismus sieht. Der AfD-Politiker ist sich sicher, dass der Täter geschnappt werden kann. Es habe Zeugen gegeben. Außerdem wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt, wie er die Eingangstür bemalt hat. Die Videokamera, die den Eingangsbereich inklusive der Treppen zur Tür überwacht, sei legal, da nur der eigene Bereich und keine öffentlichen Verkehrsflächen gefilmt werden, meinte Wendel, was Polizeisprecher Häfner bestätigt. In dem Büro in der Kaiserstraße befindet sich die Geschäftsstelle der Fraktionen von Kreistag und Stadtrat sowie das Abgeordnetenbüro der Landtagsabgeordneten Iris Nieland. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmeier hat dort kein Büro mehr.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.