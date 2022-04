Am Sonntagmorgen um 4.16 Uhr wurde eine 33-Jährige dabei beobachtet, wie sie in der Esso-Tankstelle in Pirmasens eine Flasche Jägermeister sowie eine Flasche Bier in ihrer Handtasche verschwinden ließ und den Verkaufsraum ohne zu bezahlen verließ. Kunden informierten die Kassiererin, die gerade mit dem Einsortieren von Backwaren beschäftigt war. Sie eilte der Frau hinterher und konnte sie noch auf dem Tankstellengelände zur Rede stellen. Nach kurzer Diskussion händigte die 33-Jährige die beiden Flaschen aus. Als die Mitarbeiterin wieder in der Tankstelle war, begann die Frau im Außenbereich zu randalieren und warf verschiedene Gegenstände umher. Beim Eintreffen der Polizeistreifen wirkte die 33-Jährige sichtlich alkoholisiert und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den anderen Kunden sowie den eingesetzten Beamten. Zur Eigensicherung wurde sie gefesselt. Bei der Durchsuchung ihrer Handtasche fanden die Beamten ein Taschenmesser sowie ein Teppichmesser. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille, die Pupillen zeigten keinerlei Reaktion auf Lichteinfall. Zeitlich war die Frau nicht orientiert.

Während der Sachverhaltsaufnahme versuchte sie trotz der Fesselung auf die Beamten zuzugehen, suchte die Konfrontation und Diskussion. Es kam dabei zur Beleidigung der Mitarbeiterin der Tankstelle. Per Rettungswagen wurde die 33-Jährige in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses gebracht. Sie wird wegen bewaffneten Diebstahls und Beleidigung angezeigt.