Erschreckend, aber wahr: Der alte „Enkeltrick“ funktioniert, trotz aller Warnungen der Polizei, noch immer. Ein Senior aus Pirmasens wurde nach Polizeiangaben auf diese Weise am Donnerstag 13.000 Euro los. Wie die Beamten berichten, wurden aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Pirmasens am Donnerstag „Enkeltrick“-Anrufe gemeldet, bei denen Betrüger älteren Menschen vorgaukeln, jemand aus der engeren Verwandtschaft befinde sich in finanzieller Not. Am Donnerstag fiel ein 85-Jähriger auf den Trick herein und übergab 13.000 Euro an eine „Abholerin“ an der Haustür. „Die jüngere Verwandtschaft wird dazu aufgerufen, Eltern oder Großeltern immer wieder über diese Machenschaften aufzuklären. Ein einfacher Rückruf bei der echten Verwandtschaft schafft sofort Klarheit und verhindert einen großen finanziellen Schaden und seelisches Leid“, schreibt die Polizei.

Nicht auf Sätze wie „Hallo, hier ist deine Enkelin!“ hereinfallen

Misstrauisch sollte man immer dann werden, wenn sich der Anrufer oder die Anruferin nicht gleich mit Namen meldet, sondern beispielsweise mit „Hallo, hier ist deine Enkelin!“. Eine weitere Variante ist, dass sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgibt und nach Wertsachen und Bargeld fragt, da in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei.