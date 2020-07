Konzert mit der Band The Oh’ Jesses im Seniorenpark Hinterweidenthal

Eine willkommene Abwechslung in Corona-Zeiten genossen am Sonntag die Bewohner des Seniorenparks in Hinterweidenthal. Drei Stunden lang unterhielten die Band The Oh’ Jesses, die Wasgau Line Dancer und Oliver Betzer die Senioren.

Ob deren Kondition bei schwülem Sommerwetter für diese recht lange Zeit ausreichen würde, hatte Hans Jung, Geschäftsführer des Seniorenparks, zunächst bezweifelt, ließ sich aber eines Besseren belehren, zeigte sich das Publikum doch durchweg begeistert.

„Seit Mitte März leben die Leute hier in einer Art Quarantäne“, beschrieb Jung, wie sehr man gerade jetzt auf Veranstaltungen wie diese angewiesen sei. Nun hatten die äußeren Rahmenbedingungen gepasst, um die Hygienevorschriften einhalten zu können und auch das Wetter spielte mit.

Hits von Creedence Clearwater Revival, John Denver und vielen weiteren Blues- und Rock-Größen spielten The Oh’ Jesses, die Line Dancer begeisterten mit schwungvollen Choreografien, und „De Härdscht“ lieferte den mitreißenden Schlusspunkt unter ein Konzert, das dank intensiven Personaleinsatzes seitens des Hauses rund 50 Seniorenpark-Bewohner direkt verfolgen konnten.