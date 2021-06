Das seit 2013 bestehende Klimaschutzkonzept des Landkreises müsse mit Leben gefüllt werden, betonte Landrätin Susanne Ganster, als sie am Dienstag zusammen mit Pfalzwerke-Vorstand Paul Anfang eine Ladesäule für Elektroautos vor dem Kreisverwaltungsgebäude offiziell in Betrieb nahm. Zehn dieser Stromtankstellen sind im Landkreis nun installiert, drei weitere sollen in Kürze folgen. „Wir wollen gemeinsam ein Netz aufbauen, das hier ist die erste Phase“, sagte Ganster.

Der Standort neben der Bushaltestelle am Unteren Sommerwaldweg sei sinnvoll: Zum einen kämen viele Menschen hierher, um ihr Auto anzumelden, zum anderen verfüge die Kreisverwaltung selbst über einen wachsenden Fuhrpark, der die Ladesäule nutzen könne. Derzeit werde geprüft, für welche Abteilungen des Außendiensts weitere E-Fahrzeuge sinnvoll wären. „Wir müssen als Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Die Installation der Ladesäulen ist auch als Botschaft zu verstehen, dass wir aktiv beim Klimaschutz mithelfen wollen.“

Die E-Tankstelle ermöglicht als Schnellladestation das gleichzeitige Aufladen von zwei Fahrzeugen. Hierzu stehen AC- und DC-Ladepunkte mit einer Ladeleistung von 22 und 50 Kilowatt zur Verfügung.