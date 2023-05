Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die FDP Südwestpfalz geht mit Erika Watson aus Zweibrücken als Kandidatin für den Wahlkreis Pirmasens in den Bundestagswahlkampf. Sie wurde am Samstag in Hornbach bei der Wahlkreisversammlung der Liberalen gewählt. Steven Wink will erneut in den Landtag. Der Kreisvorsitzende bewirbt sich kommendes Jahr um das Direktmandat in Pirmasens. Sein Büroleiter will ebenfalls ins Parlament, musste sich am Samstag aber einer parteiinternen Konkurrentin stellen.

28 FDP-Mitglieder kamen nach Hornbach, um drei Kandidaten und Ersatzkandidaten für Bundestag und Landtag zu bestimmen. Die 43-jährige Lehrerin und verheiratete zweifache Mutter Erika