Zum „Europäischen Tag der Parke“ wird am Samstag der Alte Friedhof in den Blick gerückt. Was die Besucher neben Theater, Ahnenforschung und Bewirtung noch an buntem Programm erwartet.

Vor über 30 Jahren wurde der „Europäische Tag der Parke“ ins Leben gerufen. Seither findet er alljährlich am 24. Mai statt, um die erhaltene und geschützte Natur in Naturparks und Naturschutzgebieten ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Dieses Jahr nimmt auch Pirmasens den Aktionstag zum Anlass, die Bürger einmal mehr für die Schönheit und abwechslungsreiche Landschaft der städtischen Parkanlagen zu begeistern. Da der 24. Mai aber auf einen Wochentag fällt, wurde beschlossen, den Aktionstag kurzerhand auf Samstag, 21. Mai, vorzuverlegen, um möglichst vielen die Gelegenheit zu geben, an den eigens konzipierten Veranstaltungen teilzunehmen.

Von der Ahnenforschung bis zum Geocaching

Das bunte Programm reicht von der Darbietung eines Stationentheaters über Vorträge zu Ahnenforschung und Restaurierung an Beispielen eindrucksvoller Familiengräber bis zum spannenden Geocaching – einer Art Schnitzeljagd mit GPS-Geräten – für Kinder und Familien. Los geht es um 14 Uhr mit einer einstündigen Aufführung des Stationentheaters „Glaube Liebe Hoffnung“ des Grundkurses Darstellendes Spiel der Jahrgangsstufe 12 des Immanuel-Kant-Gymnasiums. Ausgehend vom Carolinensaal werden an fünf Stationen auf dem Friedhof Ausschnitte und bearbeitete Szenen aus Ödön von Horváths „Ein kleiner Totentanz in fünf Bildern“ gespielt. Um 15 Uhr hält Peter Felber vom Stadtarchiv einen halbstündigen Vortrag zu Ahnenforschung. Darin nimmt er Bezug auf die Familiengrüfte und Gräber bedeutender Menschen auf dem Alten Friedhof, die auf die Stadtgeschichte maßgeblich eingewirkt haben. Außerdem beschreibt er Wege, wie man selbst auf Spurensuche in der Ahnenlinie gehen kann.

Von 15.30 bis 16.30 Uhr gibt Isabelle Faul eine Führung zu den im Vortrag vorgestellten Grabmalen und vermittelt mit dem Steinmetz Daniel Becker Einblicke in die Restaurierung alter Familiengräber. Parallel dazu sind ab 15.30 Uhr Kinder und Jugendliche zum Geocaching mit GPS-Geräten unter Leitung des Pirmasenser Gästeführers Moritz Weber eingeladen.

Grüne Inseln der Stadt

Der sechs Hektar große Alte Friedhof liegt als grüne Insel inmitten der Stadt. Mit dem Carolinensaal im Eingangsbereich bietet die Parkanlage ihren Besuchern eine Mischung aus Kultur und Erholung. Im Jahr 1740 und damals noch vor den Stadtmauern gegründet, erfolgte ab 1973 die Umwandlung in einen Stadtpark; die kunstvollen Grabmäler, das Germaniadenkmal von 1938 wie auch das vom alten Baumbestand vorgegebene Wegenetz blieben erhalten.

Der Alte Friedhof ist nicht der einzige Park in der Stadt. Einen alten Baumbestand mit waldartigem Charakter, Felsformationen aus rotem Sandstein und eine Konzertbühne bietet der seit 1965 öffentliche Neuffer-Park auf 4,2 Hektar. Ende des 19. Jahrhunderts war das Gelände im Besitz von Emil Paqué, der dort eine Villa mit einer parkähnlichen Anlage errichten ließ. 1928 erwarb Emil Neuffer die Parkanlage. Der Strecktalpark wurde um die Jahrtausendwende auf dem Sanierungsgelände der ehemaligen Gerberei Gebrüder Fahr AG errichtet und ist mit seinen 14,6 Hektar der größte Park im Stadtgebiet. Am Stadtrand liegt der Freizeitbereich Eisweiher mit seiner großen Rasen- und Freifläche und dem angrenzenden Landschaftspark um den renaturierten Eisweiher.

Anmeldung

Treffpunkt für Veranstaltungen beim Alten Friedhof ist der Carolinensaal. Für die Veranstaltungen bittet das Stadtarchiv um Anmeldung unter der Telefonnummer 06331 84-2299, 84-2832 oder per Mail an PeterFelber@Pirmasens.de.