Der Förderverein zur Lebensrettung im Wasgau hat für zwei automatische externe Defibrillatoren gespendet (AED). Durch die Spende von 4000 Euro konnten für Hirschthal und Gebüg zwei Geräte angeschafft werden.

In Hirschthal erhielten die Ortsvorsteherin Yvonne Darsch und der erste Beigeordnete Markus Siegenthaler eine Einführung von Thomas Caprano von CTS Medizintechnik und von First Responder Daniel Bohm. In Gebüg, einem Ortsteil von Schönau, wird die Installation und die Unterweisung in Kürze erfolgen.

„Somit sind nun alle Ortschaften des Sauertals mit solchen Geräten versorgt. Je weiter weg von der Rettungsdienststelle man ist, umso wichtiger ist es, dass die Geräte vorhanden sind“, sagte Wolfgang Bambey, Vorsitzender des Vereins. Der Verein investierte seit seiner Gründung im Jahr 2007 insgesamt 90.000 Euro in die Notfallversorgung, unter anderem in die Ausstattung der Rettungswagen, Schulung von Notärzten, First Responder und vieles mehr. Bambey dankte besonders Paul Bastian vom DRK-Ortsverband Dahn „ohne den wäre das alles nicht möglich gewesen“.