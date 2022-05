Eine Mischung aus intelligentem Kabarett und A-Capella-Gesang erwartet die Besucher der Pirmasenser Festhalle beim Comedy-Konzert „Klang Razzia“ am Sonntag, 12. Juni. Es handelt sich um einen Nachholtermin.

Am Sonntag, 12. Juni, gibt es ein Wiedersehen mit Chin Meyer. Der in Hamburg geborene Kabarettist ist für sein Finanzkabarett bekannt – beziehungsweise für seine Rolle als biestiger Steuerfahnder Siegmund von Treiber. Im vergangenen Jahr war er bei dem Pirmasenser Streaming-Angebot ps:live zu erleben – mit seinem Programm „Leben im Plus“. „Gewohnt bissig-unterhaltsam, mit unglaublicher Bühnenpräsenz und sprühendem Humor zündet Meyer auch heuer ein Feuerwerk der Situationskomik“ heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

In der Bühnenshow am 12. Juni trifft der skrupellose Siegmund von Treiber auf ein Streichquartett namens Meier und die Geier. Diese Herren sind steuerlich durch ausgeprägte Säumigkeit aufgefallen, gewissermaßen durch eine „VerHoenessung“ des Staates, was dazu führt, dass ihre Instrumente von Treiber und seiner Hilfskraft kurzerhand gepfändet werden. Derart ihres wahren Mediums beraubt, müssen die Geier auf A-Capella-Gesang umsteigen. Ob dies Hans-Werner Meyer (Tenor und Sprecher), Volker Dittmann (Kontratenor), Christian Taube (Bariton) und Valentin Gregor (Bass, musikalische Leitung) gelingt?

Ein Verräter unter den Geiern

Laut Pressemitteilung können sich die Besucher der Veranstaltung von der Stimmgewalt und der Improvisationskunst der Sänger überzeugen. Das Quartett durcheilt einen Songreigen vom seichten Pop über Revue-Melodien bis hin zu neu kolorierten Tina-Turner-Hits. Zeitgleich sind die vier Musiker damit beschäftigt, ihre finanzielle Situation zu klären. Das wird ihnen allerdings erschwert: durch das ständige Auftauchen des zugeknöpften und miesepetrigen Steuerfahnders, der es sich nicht nehmen lässt, mit dicker Hornbrille auf der Nase und Aktentasche in der Hand, auch mal gegen den Wind zu singen oder unverblümt vom Leder zu ziehen. Außerdem gibt es einen Verräter unter den Geiern.

Doch am Ende werden die niederen Motive des Fahnders enthüllt und er bekommt seine gerechte Strafe ...

Info

Das Comedy-Konzert „Klang Razzia“ am Sonntag, 12. Juni, in der Pirmasenser Festhalle beginnt um 19 Uhr. Die Veranstaltung wurde vom 19. März auf diesen Termin verlegt. Eintrittskarten (inklusive Garderobengebühr) gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz, Telefon: 06331 842352; E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de.