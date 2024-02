„Wir sind davon überzeugt, dass wir eine ausgewogene Liste haben, die unterschiedliche Interessen berücksichtigt“, sagte Christof Reichert, der Kreisvorsitzende der CDU. Am Freitagabend stellt die Partei ihre Kreistagsliste auf, die vom Parteivorsitzenden aus Hauenstein angeführt wird. Reichert wurde mit 79 Prozent der Stimmen gewählt.

Zuletzt hatte der Hermersberger Dirk Palm scharfe Kritik am Kreisvorsitzenden geübt. Das kam in der Partei nicht gut an. Palm, für Listenplatz 6 vorgesehen, erhielt nur 58 Prozent der Stimmen.

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus in Waldfischbach-Burgalben sei die Kreistagsliste „sehr einvernehmlich“ vom Kreisvorstand und den Gemeindeverbänden erarbeitet worden, betonte Reichert. Der CDU gelang es, erfahrene Kommunalpolitiker für ihre Liste zu gewinnen. Mit Michael Zwick (Dahner Felsenland, Platz 18), Klaus Weber (Pirmasens-Land, Platz 30) und Björn Bernhard (Zweibrücken-Land, Platz 42) treten drei Verbandsbürgermeister an, die auch bereit seien, „im Kreistag mitzuarbeiten“, sagte Susanne Ganster, die stellvertretende Kreisvorsitzende, zuvor in einem Pressegespräch.

Auch Stadt- und Ortsbürgermeister finden sich auf der Liste, etwa Martina Wagner, Kreisbeigeordnete und Ortschefin von Kleinsteinhausen (Platz 5), Andreas Philipp, Bürgermeister von Hilst (Platz 7), Bechhofens Ortschef Paul Sefrin (Platz 13), Merzalbens Bürgermeister Michael Köhler (Platz 16), Hauensteins Ortschef Michael Zimmermann (23), der Rodalber Stadtbürgermeister Claus Schäfer (24) oder Timo Bäuerle (Münchweiler, Platz 39).

Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Rodalben, Timo Hornung, und die Reifenbergerin Michaela Hüther, seit 20 Jahren im Kreistag, traten nicht mehr an.