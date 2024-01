Die CDU im Kreis Südwestpfalz hatte schon bessere Zeiten. In der Partei rumort es. Das ist ein Problem für den anstehenden Wahlkampf.

Der Hermersberger Dirk Palm hat lange gewartet, bis er seinem Groll öffentlich Luft gemacht hat, dafür wurde er am Dienstag umso deutlicher. Für seinen Parteichef findet er Worte, die sonst für den politischen Gegner reserviert sind. Christof Reichert ist in der CDU längst nicht mehr unumstritten. Den Bruch der langjährigen Koalition mit der SPD finden viele Parteimitglieder nach wie vor falsch. Den Verlust des Bundestagsmandats muss sich Reichert auf die Fahne schreiben. Als Parteichef hat er Fehler gemacht. Verantwortung hat er dafür nie übernommen. Der CDU drohen bei der Kommunalwahl deutliche Stimmenverluste. Nur so lässt sich erklären, warum die Partei sogar ihre Verbandsbürgermeister bekniet, für den Kreistag zu kandidieren. Die wenigen populären Gesichter der Partei sollen als Zugpferde dienen. Aber all das hilft nicht, wenn die Partei innerlich zerstritten ist. Unter Parteichef Reichert wird kein Friede eintreten. Das größte Problem der CDU Südwestpfalz ist, dass sie niemanden hat, der den Job als Parteichef will und kann. Das ist der Hauptgrund, warum Reichert trotz aller Misserfolge im Amt bleibt.