Die Richter am Pirmasenser Amtsgericht sind alle noch vergleichsweise jung. Zumindest ist dem rheinland-pfälzischen Justizministerium kein Antrag auf Versetzung in den Ruhestand bekannt. Das geht aus einer Antwort des Justizministeriums auf die Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Marcus Klein (Ramstein) hervor. Er wollte auch wissen, wie lange die Verfahren an den jeweiligen Gerichten in der Region dauern. Laut Justizministerium dauern Zivilsachen in Pirmasens im Schnitt 6,8 Monate und damit länger als in Zweibrücken (5,8) und Landstuhl (5,5). Bei den Familiensachen wiederum belegt Pirmasens den ersten Platz. Im Schnitt werden die Fälle hier in 5,5 Monaten erledigt. In Zweibrücken dauert es 6,7 Monate in Landstuhl 6,9.

Strafverfahren dauern in Pirmasens durchschnittlich 3,8 Monate. in Zweibrücken geht es etwas schneller (3,5 Monate) in Landstuhl etwas langsamer (vier Monate).

Wer sich in einer Bußgeldsache an das hiesige Amtsgericht wendet, muss etwas mehr Zeit aufwenden: 4,6 Monate dauert es im Schnitt, bis die Fälle erledigt sind. In Landstuhl geht es mit 1,8 Monaten am schnellsten. In Zweibrücken dauert es 2,1 Monate.

In seiner Antwort weist das Justizministerium darauf hin, dass die Verfahrensdauer unterschiedliche Ursachen haben kann. Die Behörde verweist etwa Ladungs- und Anhörungsfristen sowie das Prozessverhalten der Beteiligten. gana