Die Polizei hatte kürzlich einen neuartigen Blitzer getestet. Das Gerät sollte vor allem Blitzer auf der B10 in den Blick nehmen. Fast 700 Autofahrer wurden beim Rasen erwischt. Der Spitzenreiter hatte stolze 151 Stundenkilometer auf dem Tacho, statt den erlaubten 100.

Ab ins Auto in Pirmasens, 19 Stunden später an der ukrainisch-polnischen Grenze die Familie eines Kollegen abholen und in Sicherheit bringen, Decken stricken für Babys, die im Kriegsgebiet leben oder mit ihren Müttern auf der Flucht sind. An der Hochschule rückte das Studium am Tag, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, in den Hintergrund. Helfen hatte Vorrang.

Der Zweibrücker Bahnhof mausert sich zum Treffpunkt: Im Herbst kommen ein Reparaturcafé und das Sozialkaufhaus des DRK dazu.

Nach dem Krieg war der Zweibrücker Jahrmarkt auf dem Exe, wo heute Helmholtz-Gymnasiusm und Wasserspielplatz sind. Ein Foto von damals lässt Erinnerungen wach werden.

Die Zweibücker Beigeordnete Christina Rauch ist jetzt Mitglied der rheinland-pfälzischen CDU-Spitze. Für den Hauensteiner Christof Reichert hat es hingegen nicht gereicht.

100.000 Euro Schaden! Ein Betrunkener war mit seinem Ferrari als Geisterfahrer auf der A8 unterwegs.

Gegen 19 Uhr dürfte feststehen, wer ab Juli Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben ist. Die RHEINPFALZ berichtet aktuell auf ihrer Internetseite über den Stand der Auszählung.