Die Zweibrücker Beigeordnete Christina Rauch wurde am Samstag auf dem Parteitag in Wittlich zur Mitgliederbeauftragten der CDU-Rheinland-Pfalz gewählt. Diese Position gab es bisher nicht. Christian Baldauf, der am Samstag zum neuen Landes-Parteichef gewählt wurde, hatte die 40-Jährige Anfang Januar als Mitglied seines „Teams Zukunft“ vorgestellt. Rauch war bis zu ihrer Wahl zur Zweibrücker Beigeordneten Lehrerin am Hofenfelsgymnasium.