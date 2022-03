Das Zweibrücker Reparaturcafé wird nicht wie ursprünglich geplant Ende April in einem Keller in der Ontariostraße eröffnet, sondern Anfang September im Zweibrücker Bahnhof. Dorthin zieht im Herbst auch das DRK-Sozialkaufhaus.

„Das Zweibrücker Reparaturcafé nimmt Gestalt an, auch wenn die Eröffnung auf September verschoben wird“, teilt Barbara Danner-Schmidt von ZW-vernetzt mit. Die freiwilligen Helfer hätten sich letzte Woche zu einem ersten Austausch getroffen. Das Reparaturcafé ist ein gemeinsames Projekt von ZW-vernetzt und Deutschem Roten Kreuz (DRK). Bei Kaffee und Kuchen soll „Kaputtes gemeinsam repariert und somit Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden“, erklärt Danner-Schmidt. Repariert werden können etwa Fahrräder, kleine Haushalts- und auch Elektrogeräte.

DRK-Geschäftsführer Hans Prager: „Das Sozialkaufhaus des DRK wird umziehen in den Bahnhof. Und der Raum ist groß genug, um auch das Reparaturcafé dort unterzubringen.“ So habe man gleich zwei Nachhaltigkeits-Projekte unter einem Dach. Da der Raum noch renoviert werden müsse, werde der Treff nicht wie ursprünglich geplant Ende April, sondern am 2. September starten, teilen die Organisatoren mit. Dann wird jeweils jeden ersten Freitag im Monat von 16 bis 19 Uhr geöffnet sein. Das DRK-Sozialkaufhaus befindet sich derzeit in der Fruchtmarkstraße 10.

„Ich finde die Lösung super“, freut sich Danner-Schmidt. Der Bahnhof sei gut erreichbar, liege zentral, und der Zugang zum Reparaturcafé sei sogar barrierefrei. Auch den ehrenamtlichen Helfern gefalle das Konzept. „Das ist uns wichtig, wir haben ein tolles Team“, betont Danner-Schmidt.

INFO

Wer sich beim Reparaturcafé einbringen möchte, kann eine E-Mail schreiben an barbara.danner-schmidt@zw-vernetzt.de.