Beim CDU-Landesparteitag am Samstag in Wittlich hat Christof Reichert, Landtagsabgeordneter aus Hauenstein, die Wahl zum Beisitzer im CDU-Landesvorstand verpasst. 24 Frauen und Männer haben kandidiert, nur 15 Beisitzer sind gewählt worden. Reichert war der einzige aus Pirmasens und dem Kreis Südwestpfalz, der für ein Amt im erweiterten Führungsgremium angetreten ist. Unter den Neumitgliedern, die der neue Landeschef Christian Baldauf auf dem Parteitag in die CDU aufgenommen hat, war der Dahner Comedian Oliver Betzer alias „De Härtschd“.