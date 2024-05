Zwei Turniertage mit Dressur- und Springprüfungen bietet das Bundenbacher Reitturnier an diesem Wochenende. Höhepunkt ist die schwere Dressur am Samstag.

Nachdem sich der Reit- und Fahrverein Bundenbacherhöhe vor drei Jahren neu aufgestellt hatte, wurde das traditionelle Bundenbacher Reitturnier, das in diesem Jahr zum 69. Mal stattfindet, vom Etzenbacher Kopf an das Gelände der Kleinbundenbacher Reithalle verlegt. Das hat sich bewährt, gerade Dressurreiter haben das verändert Angebot gerne angenommen. Dem hat der Verein Rechnung getragen und bietet in diesem Jahr wieder eine schwere Dressurprüfung an. 20 Reiter-Pferde-Paare haben sich für den sportlichen Höhepunkt des Turniers am Samstag ab 17.15 Uhr angemeldet.

Während der Turniersamstag im Zeichen der Dressur steht – los geht es um 9 Uhr mit einer A**-Dressurprüfung, der sich eine L*- (11 Uhr) und eine M*-Dressur (14.15 Uhr) anschließen, bietet der Turniersonntag auch den Springreitern ein vielfältiges Angebot. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Dressurreiter-Wettbewerb, um 11 Uhr schließt eine A*-Dressur den Dressurteil ab, dann sind die Springreiter gefragt. Die Anforderungen reichen bis zum A*-Niveau, den Abschluss bildet ein Punktespringen um 16 Uhr.