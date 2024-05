Der künftige Ortsbürgermeister und die Mitglieder des am 9. Juni neu zu wählenden Ortsgemeinderates im Dorf, das den Rhein überquerte, dürfen sich glücklich schätzen. Ihnen steht eine Wahlperiode bevor, die bisherigen Amtsinhabern so noch nie vergönnt war.

Alle Sorgen wegen der fehlenden Finanzmittel und dem unausgeglichenen Gemeindehaushalt sind auf einmal wie weggezaubert. Über Nacht, gewissermaßen, und wie von Geisterhand. Das Geld sprudelt geradeso am Dorfplatz aus dem Dorfbrunnen, der Geldbaum trägt Früchte, die man nur noch herunterpflücken muss und die Neuburger Geldquelle wird, so ist für das zuletzt arg gebeutelte Dorf zu hoffen, nie versiegen. Und über einer Hofeinfahrt blüht der „Geldregen“.

Der Sanierung des Bürgerhauses und der Erweiterung der Schulturnhalle steht nichts mehr im Wege, weitere Projekte werden umgesetzt, an die man bisher noch nicht einmal im Traum zu denken wagte. Und Ortsbürgermeister Hermann Knauß versteht die Welt nicht mehr. Jetzt, kurz vor dem Ende seiner Amtszeit, geschehen noch Zeichen und Wunder, und das in der Nacht zum 1. Mai. Es fühlt sich alles gewissermaßen wie verhext an!