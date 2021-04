Zwar liegt der Inzidenzwert in Pirmasens bei knapp 200, doch Besuche in Altenheimen und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung sind weiter erlaubt, teilte die Stadt mit. Die hohe Anzahl an Neuinfektionen und die Verbreitung der Virusmutationen wirken sich aber auf die Besuche aus: Die Regeln der Stadtverwaltung dazu gelten nun bis einschließlich Sonntag, 2. Mai. Demnach müssen sich alle Besucher vor dem Betreten eines Heims einem Antigen-Schnelltest (PoC) unterziehen. Die Einrichtung darf auf den Test vor Ort verzichten, wenn der Besucher eine schriftliche, personalisierte und tagesaktuelle Bestätigung über ein negatives Testergebnis mitbringt. Der Test muss von einem zertifizierten Schnelltestzentrum, einem Arzt oder Apotheker, einer Rettungs- oder Hilfsorganisation bescheinigt worden sein. So soll verhindert werden, dass sich das Coronavirus erneut in den Heimen verbreitet. Senioren und Menschen mit Behinderung haben bei einer Covid-19-Erkrankung ein signifikant höheres Risiko eines schweren oder tödlichen Verlaufs.

Bewohner von Alten- und Pflegeheimen dürfen täglich maximal zwei Besucher desselben Hausstandes ohne zeitliche Begrenzung empfangen. In Einrichtungen zur Eingliederungshilfe, dazu zählen Wohnheime für Behinderte, dürfen Bewohner täglich einen Gast für maximal eine Stunde empfangen. Härte- und Sterbefälle sind ausgenommen.