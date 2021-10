Die Stadtwerke Pirmasens arbeiten ab Dienstag, 26. Oktober, am Wasserleitungsnetz in Windsberg. Es werden drei Löschwasserhydranten erneuert. Deswegen kommt es in der Nacht von Dienstag, 26., auf Mittwoch, 27. Oktober, in Windsberg inklusive der Gehöfte Trifterhof, Langenbergerhof und Weberhof zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens zu Beeinträchtigungen bei der Wasserversorgung.

Wie die Stadtwerke erklären, werde das Wasser zwar nicht komplett abgestellt, jedoch müsse in diesem Zeitraum mit weniger Wasserdruck und einer geringeren Wassermenge gerechnet werden.

Arbeiten dauern 14 Tage

Zudem ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Die erste Baustelle wird im Kreuzungsbereich der K6 (Zufahrt zum Langenbergerhof) eingerichtet . Die zweite Baustelle entsteht in der Hochwaldstraße in Höhe Hausnummer 26 und kann ebenfalls auf Sicht umfahren werden. Die Stadtwerke rechnen damit, dass innerhalb von 14 Tagen alles fertig ist.