19.8000 Euro haben Betrüger vom Konto eines Mannes überweisen, der auf eine Phishing-Mail hereingefallen war. Das Landgericht Zweibrücken entschied, dass die VR-Bank Südwestpfalz für den gesamten Schaden aufkommen muss.

Die hohen Energiekosten treffen einige Bewohner der Hochhäuser auf der Ruhbank in Pirmasens besonders hart. Gerade Rentner stecken wegen eines veralteten Heizsystem und des Wegfalls des reduzierten Nachtstromtarifs in der Kostenfalle.

Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat entschieden, dass ein schulpflichtiger Sechsjähriger aus Pirmasens in die Schule gehen muss, obwohl seine Eltern ihn noch ein Jahr zurückstellen wollten.

Auch in Zweibrücken gibt es viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Wie es ihnen nach fast einem Jahr Krieg geht und wo es Probleme gibt, hat Nataliya Leshchuk, Vorsitzende der deutsch-französisch-ukrainischen Gesellschaft, im Interview erzählt.

Wegen einer Baustelle fährt der Bus in den Zweibrücker Vorort Rimschweiler über eine Umleitung. Wer vorher aussteigen möchte, zahlt allerdings mehr bis an die Endstation. Warum das so ist, erklären die Bus-Betriebe.

Die Gemeinde Lemberg hat die Reißleine gezogen und den Pachtvertrag mit dem Wirt der Burgschänke zum 31. März gekündigt. Jetzt sucht sie zum 1. April einen neuen Betreiber des Lokals.

Der Höhepunkt der Fasnacht steht bevor, von Merzalben bis Bruchweiler wird von Samstag bis Dienstag Straßenfasnacht gefeiert. Die Termine gibt es hier.

Eine Großbaustelle in der Rimschweiler Dorfmitte, die das Dorf fast ein dreiviertel Jahr lang geteilt hätte, ist vom Tisch. Für den Starkregenschutz wurde eine Alternative gefunden.

Die Walthariklause in Petersbächel soll möglichst bald als Gaststätte wieder öffnen. Die Gemeinde sucht einen Mieter oder Käufer. Eine Immobilienfirma kümmert sich um die Vermarktung.

Der Schweinefleischsektor in Deutschland macht einen drastischen Schrumpfungsprozess durch. Auch die einstige Schweine-Hochburg Zweibrücken ist davon betroffen. Warum keine Sau mehr Schweine züchten möchte, lesen Sie hier.

Gute Nachrichten für die Bürger aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Die Wasser- und Abwassergebühren werden nicht erhöht. Und das trotz Steigerungen bei den Energiepreisen.