Die Katze „Mädchen“ ist kastriert und wurde 2005 geboren. Sie wurde im Tierheim abgegeben, da sie im alten Zuhause wohl allzu gesprächig war und das für die Vorbesitzer nicht mehr tragbar war. „Bei uns hingegen zeigt sie sich ruhig und sehr genügsam. Sie schmust sehr gerne, schläft ihrem Alter entsprechend relativ viel und benötigt dementsprechend auch ein ruhiges Umfeld“, so die Tierschützer. „Mädchen“ habe bisher als reine Wohnungskatze gelebt und soll auch wieder in reine Wohnungshaltung vermittelt werden. Laut den Vorbesitzern gab es auch mal einen weiteren Kater im Haushalt, mit dem sie sich gut verstanden habe. „Das müsste man im Einzelfall dann einfach sehen“, so die Tierschützer. Bei Interesse oder weiteren Fragen steht das Tierheim unter der Telefonnummer 06331/65977 oder unter info@tierheim-pirmasens.com zur Verfügung. Ein Kennenlernen kann nach telefonischem Vorgespräch und Terminvereinbarung stattfinden.