Am Donnerstag zwischen 7 und 9 Uhr schlug ein Unbekannter ein Küchenfenster des Schwanheimer Kindergartens in Höhe des Griffs ein und öffnete das Fenster. Die Polizei vermutet, dass der Einbrecher einen neben dem Fenster lehnenden Spaten benutzt hatte. Obwohl das Büro des Kindergartens durchwühlt wurde, wurden außer Süßigkeiten im Wert von 15 Euro nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.