Rund 250 Strohballen haben in der Nacht auf Donnerstag auf einem Feld bei Trulben gebrannt. Nach Auskunft der Polizei war die Feuerwehr ab Mitternacht an der K4 zwischen Trulben und Kröppen im Einsatz, der viele Stunden dauerte. Das Technische Hilfswerk unterstützte die Wehr. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf eine fünfstellige Summe.

Zudem brannte es am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr erneut bei der Schelermühle bei Vinningen, wo bereits am Montag eine Waldhütte niedergebrannt war. Daneben fingen nun mehrere Bäume und ein Unterstand zur Lagerung von Holz Feuer. Hier wird der Schaden auf 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt auch in diesem Fall und bittet um Hinweise: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.