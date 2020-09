Nach dem Brand eines größeren Waldstücks am Montagnachmittag ermittelt die Polizei. Das Feuer war im Bereich der Schelermühle bei Vinningen ausgebrochen. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass eine 25 Quadratmeter große Waldhütte in Brand geraten war und trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr fast vollständig niederbrannte. Sowohl die Brandursache als auch die genaue Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.