Das sogenannte FCK-Fanspiel findet wieder statt. Am 25. Juni, 16 Uhr, wird der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gegen eine regionale Fanauswahl auf dem Fußballplatz von Phönix Schifferstadt spielen. Wegen der Corona-Pandemie fiel dieses traditionelle Spiel zuletzt aus. Das Vorspiel wird zwischen einer AH-Auswahl gegen die FCK-Geschäftsstellen-Mannschaft sein. Karten für das Fanspiel können ab Ende kommender Woche in den Vorverkaufsstellen bei KFZ-Scira in Schifferstadt, bei Phönix Schifferstadt, bei den VR-Bank-Filialen Waldsee, Otterstadt und Schifferstadt sowie bei Alfred Wünstel in Hatzenbühl erworben werden.