Zwei Menschen wurden am Mittwoch bei einem Unfall auf der B47 verletzt. Die viel befahrene Straße war während der Aufräumarbeiten für rund viereinhalb Stunden gesperrt, teilte die Polizei mit. In Höhe des Gewerbegebiets fuhr ein 19-jähriger Tiefenthaler gegen 13 Uhr in Richtung Eisenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er von der Fahrbahn abgekommen habe in einer Rechtskurve die Leitplanke gestreift, so die Polizei. Anschließend schleuderte sein Wagen in den Gegenverkehr, wo er mit dem Auto einer 71-jährigen Hettenleidelheimerin zusammenstieß. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Hettenleidelheim, Wattenheim, Carlsberg und Eisenberg, die Straßenmeisterei sowie ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs im Einsatz.