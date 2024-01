In einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf (Hessen) hat ein 48-jähriger Mann laut Polizei am Montagabend um 19.15 Uhr eine 38 Jahre alte Kassiererin erschossen und sich dann selbst getötet. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich mehrere Kunden und Personal im Discounter.

Der mutmaßliche Täter und sein Opfer hätten in der Vergangenheit eine Beziehung gehabt, teilte die Polizei zu einem möglichen Motiv mit.

