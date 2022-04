Das Wetter hat in diesem Jahr die Zecken in der Pfalz besonders früh aktiv werden lassen. Gabi Kleinhempel vom Kuseler Forstamt etwa berichtet: Ihre Hunde hätten schon im März die ersten Zecken gehabt. Auch die Zecken-Expertin Ute Mackenstedt von Universität Hohenheim in Stuttgart hat beobachtet, dass die kleinen Blutsauger „bereits seit Wochen sehr aktiv“ seien. Der kurze Wintereinbruch Ende März könne auf das Zeckenjahr zwar einen Einfluss haben, sagt die Parasitologin. Allerdings: „Dass er die Zecken in großen Mengen umbringt, glaube ich nicht.“

Wo steckt die neue Zeckenart aus dem Süden, die sich dank Klimawandel in der Pfalz ausbreitet? Mehr dazu, zu Zecken-Risikogebieten und zu den von den Tieren übertragenen Krankheiten steht im ausführlichen Bericht.