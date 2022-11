Die Wachenheimer Christoph und Thomas Reuter sind mal wieder unterwegs in Sachen Fußball. In Katar haben die weit gereisten Fans schon 15 WM-Spiele live vor Ort erlebt. An diesem Donnerstag sehen sie das deutsche Gruppenfinale gegen Costa Rica. Ohne Bier in der Hand werden die beiden Wachenheimer auch an diesem Donnerstagabend (20 Uhr MEZ, 22 Uhr Ortszeit) das Vorrundenfinale der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica live im Stadion verfolgen, so wie die bisherigen beiden Partien des deutschen Teams, angefangen mit der 1:2-Niederlage gegen Japan.

„Füllkrug ist ein echter Stürmer“

Doch wie würden die beiden weit gereisten Fans das Team aufstellen? Christoph Reuter würde die deutsche Startelf umbauen, gerade wegen der starken Auftritte des gegen Spanien nach der Pause eingewechselten Leroy Sané und des Torschützen Niclas Füllkrug. „Füllkrug ist ein echter Stürmer, macht die Bälle vorne fest und schießt im Gegensatz zu vielen anderen eben einfach mal aufs Tor“, sagt Christoph Reuter. Er hat gegen Spanien in Joshua Kimmich einen Schwachpunkt gesehen, nicht nur bei seinen meist verzogenen Standards. „Er bringt nach vorne kein Tempo, spielt den Ball immer nur zurück“, meint der Wachenheimer Fußballfan.

