Ein Gast am Freitag, 22, Oktober, gegen 13 Uhr in einer Waldgaststätte auf der Germarkung Freinsheim ausgerastet und hat den Wirt verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Zuerst kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Gast und der Bedienung. Als der 56-jährige Wirt dazwischen ging, wurde er von dem Mann angespuckt, geschlagen und getreten. Der Gastwirt wurde am Oberschenkel leicht verletzt, wie die Polizei weiter berichtet. Als der Täter die Waldgaststätte verließ, habe er gegen ein Schild getreten und den Wirt bedroht.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann und beschreibt ihn wie folgt: circa 1,68 Meter groß, circa 55 Jahre alt, kurzes braunes/blondes Haar, bekleidet mit einer Jeans und einem braunen Rucksack. Sie bittet um Hinweise unter Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, o-der pibadduerkheim@polizei.rlp.de.