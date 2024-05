Bei gleich zwei Schwimmfesten war der SV Blau-Weiß Pirmasens am vergangenen Wochenende am Start.

Die erste Mannschaft, ergänzt durch Nachwuchstalente, trat beim 48. Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest in Gau-Algesheim an. „Das Team passt gut zusammen, und es macht mehr Spaß, mit einer größeren Mannschaft an den Start zu gehen“, sagte Claire Peifer, die (unterstützt von Emilia Dräger) die 21 Schwimmerinnen und Schwimmer coachte. Podestplätze in der offenen, altersklassenübergreifenden Wertung schafften bei den Männern Marc Bißbort (Jahrgang 2004, Gold über 100 Meter Freistil, Silber über 50 Brust und Bronze über 100 Brust) sowie bei den Frauen Selina Weber (Jahrgang 2001, Zweite über 100 Lagen, Dritte über 50 Rücken), Chiara Dubois (Jahrgang 2007, Zweite über 50 Schmetterling), Leni Herrmann (Jahrgang 2010, Dritte über 50 Freistil) und Stella Dubois (Jahrgang 2011, Dritte über 50 Schmetterling).

Viele Jahrgangssiege

Erste Jahrgangsplätze erreichten Carina Will (Jahrgang 2016, 50 Meter Rücken, 50 Brust), Liv Mann (Jahrgang 2015, 100 Lagen, 100 Rücken), Marie Deisroth (Jahrgang 2015, 50 Schmetterling, 50 Freistil, 100 Freistil), Liese-Lotte Aulfinger (Jahrgang 2014, 50 Schmetterling, 50 Rücken), Emely Anikin (Jahrgang 2012, 100 Freistil), Leni Herrmann (Jahrgang 2010, 100 Brust), Sophie Kabisch (Jahrgang 2009, 100 Schmetterling), Chiara Dubois (Jahrgang 2007, 100 Freistil, 100 Schmetterling). Selina Weber (Jahrgang 2001, 100 Brust, 100 Rücken, 100 Freistil) sowie bei den Jungs Johannes Sohn (Jahrgang 2016, 50 Freistil, 100 Rücken, 100 Schmetterling), Samuel Berger (Jahrgang 2015, 100 Lagen, 100 Brust, 50 Freistil, 50 Brust, 100 Freistil), Leonard Lois Rousies (Jahrgang 2014, 100 Lagen, 100 Rücken), Jan Morawietz (Jahrgang 2013, 100 Rücken) und Finn Hoffmann (Jahrgang 2013, 100 Lagen).

Blau-Weiß-Schwimmer der Jahrgänge 2014 bis 2017 starteten einen Tag zuvor beim Azurcup in Ramstein-Miesenbach. Jahrgangssieger wurden hier Stella Berger, Carina Will und Aristarch Kitaev.