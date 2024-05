Eine 69-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Unfall am Dienstagmittag in der Steinstraße in Klingenmünster so verletzt, dass der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus bringen musste. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau zwei Radfahrer überholen. Dabei übersah sie aber einen Seat, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Die Frau prallte mit der rechten Fahrzeugfront ihres Wagens gegen das linke Fahrzeugheck des geparkten Autos. Durch die Wucht des Aufpralls landete Hyundai der 69-Jährigen auf dem Dach. Der Gesamtschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Die Steinstraße musste wegen des Austritts von Kraftstoff vorübergehend voll gesperrt werden.