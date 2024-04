Die Schweiz ist, was den Wein angeht, ein großes Importland. Italien, Frankreich und Spanien seien die wichtigsten Länder, Deutschland sei bisher nur marginal vertreten, sagt der Nachwuchswinzer Fabio Schmid, der im Thurgau unter anderem Pinot Noir und Sauvignon Blanc anbaut. Am Samstag kommt Schmid zum Weingipfel des Weinguts Schreick in Maikammer. Bei der Veranstaltung treffen junge Winzer aus sieben europäischen Weinbauländern zusammen, die sich vom Studium her kennen und weiter den Austausch pflegen wollen. Ein Interview mit Fabio Schmid lesen Sie hier.

