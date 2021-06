Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag vor einer Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial in der Vorderpfalz. Dabei seien ab 12 Uhr Mittag lokal unwetterartige Gewitter möglich, die mit heftigem bis extrem heftigen Starkregen (30 bis 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit) einhergehen können. Möglich seien auch Hagel und Sturmböen bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Sollten die Gewitterzellen zusammenwachsen, könne der Starkregen auch über mehrere Stunden hinweg andauern.

Die Vorab-Warnungen gelten derzeit für die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie für die Städte Landau, Ludwigshafen, Mannheim, Neustadt und Speyer von 12 Uhr bis Mitternacht. Der Wetterdienst weist darauf hin, dass Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen typischerweise sehr lokal auftreten und meist nur wenige Orte mit voller Intensität treffen. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst kurzfristig mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Der Wetterdienst rät daher zu vorsorglichen Schutzmaßnahmen und dazu, die weiteren Wettervorhersagen aufmerksam zu verfolgen.