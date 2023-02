Wegen Bauarbeiten fallen Samstag und Sonntag im Raum Grünstadt und Freinsheim nahezu alle Züge aus, sie werden laut Bahn durch Busse ersetzt. Betroffen sind die Linien RB 45 (Neustadt Hbf – Grünstadt – Monsheim) und RB 46 (Ludwigshafen Hbf – Frankenthal Hbf – Ramsen). Lediglich die Strecke Bad Dürkheim – Neustadt wird nach dem üblichen Fahrplan bedient. Allerdings entfällt in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Spätzug, der um 0.48 Uhr am Neustadter Hauptbahnhof starten und nach Grünstadt fahren würde. Grund für die Einschränkungen sind den Angaben zufolge vor allem Arbeiten, mit denen die Inbetriebnahme des neuen Kreuzungsbahnhofs in Kirchheim vorbereitet werden soll. Der bislang eingleisige Haltepunkt bekommt einen zweiten Schienenstrang. Die Haupt-Arbeiten daran haben mit rund acht Jahren Verspätung vor etwa einem Jahr begonnen. Damals hieß es: Der Bahnhof werde im November 2022 in Betrieb gehen. Wann es tatsächlich so weit sein wird, ist derzeit noch offen. Die geänderten Fahrpläne sind online unter https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und an den Stationen angebracht.