Der eingleisige Haltepunkt in Kirchheim wird von der Bahn mit einem zweiten Schienenstrang zum Kreuzungsbahnhof umgebaut. Das Projekt startet mit acht Jahren Verspätung und wird 24-mal so teuer wie ursprünglich geplant. In Betrieb gehen soll der neue Bahnhof Ende November, die vorbereitenden Arbeiten laufen schon.

Kirchheim. Aktuell wird die Baustelle für den geplanten Kreuzungsbahnhof in Kirchheim eingerichtet. Jede Menge Grünschnitt ist bereits erfolgt. Es wurden zahlreiche Flächen geschaffen, auf