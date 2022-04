Die ursprünglich ab 1. April geplanten Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 9, Höhe Speyer in Fahrtrichtung Süden, beginnen am Freitag, 20 Uhr, und sollen voraussichtlich bis Montag, 11. April, 5 Uhr, andauern. Zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen werden laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) schadhafte Stellen im Asphalt der B9 repariert. Der Streckenabschnitt ist deshalb gesperrt. Der Grund für die Verschiebung der Sanierung war das nasskalte Wetter am vergangenen Wochenende. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten zwischen den Autobahnkreuzen Speyer und Hockenheim über die A61 und die B39 umgeleitet. Weitere Informationen gibt’s im Netz unter www.verkehr.rlp.de.