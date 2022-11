Mainz. Im rheinland-pfälzischen Innenministerium wird Simone Schneider (SPD) am Dienstag Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) ablösen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag mit. Stich (56) werde aus gesundheitlichen Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Bereits seit September konnte er wegen einer schweren Erkrankung keine Termine mehr wahrnehmen. Schneider (51) ist Juristin und leitet seit 2015 die Zentralabteilung in der Staatskanzlei, dort arbeitet sie bereits seit 2007. Zuvor war Schneider, die aus Rheinbach in Nordrhein-Westfalen stammt, unter anderem als Anwältin tätig. Schneider sei mit zahlreichen Schwerpunktthemen des Innenministeriums bestens vertraut, sagte Dreyer. Stich habe sich um das Land verdient gemacht, er fehle „fachlich wie menschlich“. Erst Mitte Oktober hatte Dreyer Michael Ebling (SPD) als neuen Innenminister vereidigt, nachdem Vorgänger Roger Lewentz (SPD) im Zusammenhang mit den plötzlich aufgetauchten Videos und Einsatzberichten aus der Flutnacht im Ahrtal im Juli 2021 zurückgetreten ist. Konstant in der Hausspitze ist Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD).