Die deutschen Verkehrsverbünde versuchen, ihren Stammkunden etwas Besonderes zu bieten. Zwei Wochen lang gelten deren Tickets in fast ganz Deutschland.

Die Aktion „Deutschland Abo-Upgrade“ läuft vom 13. bis 26. September. In diesen zwei Wochen können mit einer Jahres- oder Halbjahreskarte der für die Pfalz zuständigen Verkehrsverbünde VRN (Mannheim) und KVV (Karlsruhe) Busse und Bahnen in fast ganz Deutschland genutzt werden. Eine Karte mit Detailinformationen über den Gültigkeitsbereich findet sich auf der Seite www.besserweiter.de. Hier kann man sich auch für die Teilnahme an der Aktion registrieren lassen. Unter der Internet-Adresse www.besserweiter.de/abo-upgrade ist ein Online-Formular auszufüllen. Danach bekommt man eine E-Mail mit dem Ticket zugeschickt, das zusammen mit dem jeweiligen Abo zur Fahrt auch außerhalb des normalen Geltungsbereichs berechtigt.

Weitere Einzelheiten:

VRN-Tickets gelten zwei Wochen bundesweit

Näheres zum GDL-Streik