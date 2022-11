Bei der Neuwahl der Spitze des Beamtenbunds (DBB) an diesem Montag bekommt es der Vorsitzende Ulrich Silberbach überraschend mit einem Gegenkandidaten zu tun. Jürgen Böhm, der Vorsitzende des Verbands Deutscher Realschullehrer, kandidiert ebenfalls für den Spitzenposten. Er habe diese Entscheidung kurzfristig getroffen, sagte Böhm der RHEINPFALZ. „Ich trete nicht gegen jemanden, sondern für etwas an“, sagte Böhm. An einigen Stellen will er im Fall seiner Wahl andere Akzente setzen. Silberbach steht seit 2017 an der Spitze des Beamtenbunds, der 1,3 Millionen Mitglieder hat.

Mehr zum Thema lesen Sie hier