Im Auftrag der TWL Netze GmbH repariert die Firma Diringer & Scheidel ab Freitag, 3. Mai, die Gasleitung in der Brunckstraße. Die Arbeiten erfolgen laut TWL in zwei Abschnitten. Während des ersten Abschnitts kommt es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Süd: Für die Reparaturarbeiten wird die Fahrspur täglich zwischen 9 und 15 Uhr einseitig gesperrt. Teile des Geh- und Radwegs sind ebenfalls zeitweise gesperrt. Mitte Mai beginnen die Arbeiten auf der gegenüberliegenden Seite in Fahrtrichtung Nord. Die Sperrungen betreffen eine Seite der Fahrbahn täglich zwischen 9 und 15 Uhr. Auch hier sind Teile des Geh- und Radwegs temporär nicht verfügbar. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni an. Die Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen wird entsprechend des Arbeitsablaufs ausgeschildert.