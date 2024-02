Am Freitag ist wieder bundesweiter Klimastreik, „Fridays for Future“-Leute aus Grünstadt und dem Leiningerland fahren dafür nach Mannheim. Allerdings ist die Gruppe zuletzt kaum noch in Erscheinung getreten, sie hat auch keine Internet-Seite mehr. Ihr Sprecher Felix Eichner allerdings versichert: „Wir existieren noch.“ Zugleich räumt er ein, dass die Anzahl der Mitstreiter niedriger ist als vor einigen Jahren. Wie viele Leute in der Region derzeit mitmachen, was sie inzwischen über Greta Thunberg denken und wie sie zum härteren Protest der „Letzten Generation“ stehen: Zum Interview mit Eichner geht’s hier.