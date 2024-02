Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag ist wieder bundesweiter Klimastreik, „Fridays for Future“-Leute aus Grünstadt und dem Leiningerland fahren dafür nach Mannheim. Anja Benndorf hat ihren Sprecher Felix Eichner gefragt, wie viele Aktivisten es vor Ort noch gibt, was sie inzwischen über Greta Thunberg denken und wie sie zum härteren Protest der „Letzten Generation“ stehen.

Herr Eichner, in letzter Zeit hört und sieht man nichts mehr von „Fridays for Future“ (FFF) aus Grünstadt und dem Leiningerland. Auch gibt es keine Website mehr. Existiert die Gruppe noch?

Ja,