Er gehörte in der Pfalz zu den Pionieren des Sportkletterns. Er war Lehrer, Internatsleiter und dann einer der ersten Kletterwand-Hersteller in Deutschland. Gerade feiert Norbert Schneider seinen 77. in den Bergen. Ein Erlebnis hat sich ihm bis heute eingebrannt: die Nacht, in der er am Mont Blanc dem Tod ins Auge blickte. Was in jenen Stunden passierte, die zehn Bergsteigern das Leben kosteten, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.