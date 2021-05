Bereits zum vierten Mal hat es in der Nacht auf Dienstag auf einem Bauernhof am Ortsrand von Unkenbach (Donnersbergkreis) gebrannt. In den vergangenen drei Wochen waren bereits ein Fahrzeugunterstand mit Scheune und Stall, dann ein Werkzeugschuppen mit Garage und zuletzt die große Scheune abgebrannt. Jetzt wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand alarmiert.

Die Bewohner des Anwesens wurden von der Polizei und den ersteintreffenden Helfern in Sicherheit gebracht. Auf der Giebelseite des Gebäudes waren beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits von der vorbeiführenden Bundesstraße 420 aus die hell lodernden Flammen hinter den beiden Fenstern im Obergeschoss des Wohnhauses zu sehen. Nach rund einer Stunde war das Feuer in dem Schlafzimmer gelöscht. Der Hausrat ist zum Großteil unbrauchbar und das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.