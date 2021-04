Nicht nur das Gebäude nebst Schuppen und Scheune ist in der Nacht zum Freitag bei einem Brand auf einem bäuerlichen Anwesen in Unkenbach den Flammen zum Opfer gefallen. Auch einige Hühner und prämierte Hasen verendeten. Den Großteil der Tiere konnte die Feuerwehr jedoch retten.

Kurz vor 23 Uhr ging der Notruf ein: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Feuer ein landwirtschaftliches Gebäude in Unkenbach zerstört. Die vier Bewohner des bäuerlichen Anwesens, die sich im unversehrten Wohnhaus aufhielten, wurden vom Läuten der Rettungskräfte überrascht und konnten in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen in der Nacht bei Verwandten unter.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus sowie andere Nachbargebäude übergriff, und konnte außerdem einen Großteil der mehr als 120 Tiere zählenden prämierten Hasenzucht sowie rund 50 Hühner retten. Einige Tiere jedoch sind dem Feuer und den Rauchgasen zum Opfer gefallen. Ein aus Rockenhausen hinzugerufener Tierarzt übernahm die Untersuchung und Behandlung der Tiere. Die gesunden Hasen fanden bei einem befreundeten Züchter eine Notunterkunft.

Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt

Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Versorgungswerken am Ort des Geschehens. Beim Eintreffen der neun Feuerwehreinheiten aus den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land, Winnweiler, Göllheim und Nahe-Glan (Kreis Bad Kreuznach) stand das landwirtschaftliche Gebäude mit Geräteunterstand, Schuppen, Scheune und angebautem Hasenstall bereits lichterloh in Flammen. Durch Funkenflug griff das Feuer auf Heu und Stroh in der angebauten Scheune über. Neben vier Strahlrohren kam das Wendelrohr der Drehleiter der Feuerwehr Meisenheim zum Einsatz. Da die Wasserversorgung anfangs Probleme bereitete, wurde zusätzlich zu den Tanklöschfahrzeugen der Abrollbehälter Löschwasser des Donnersbergkreises nachalarmiert. Die B 420 war wegen des Einsatzes bis etwa 3.30 Uhr gesperrt.