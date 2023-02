Das „Generationenprojekt“ der Bad Dürkheimer Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten ist so gut wie abgeschlossen: Die Abfüllanlage im neuen Logistikzentrum auf dem Palmberg bei Laumersheim ist in Betrieb. Die Maschine eröffnet der Genossenschaft ganz andere Möglichkeiten. Bis zu 10.000 Flaschen in der Stunde kann die neue Anlage leisten.

Sie ist der letzte große Meilenstein des „Generationenprojekts“ – des neuen Logistikzentrums – der Vier Jahreszeiten. Zwischen 3,5 und vier Millionen Euro investiert die Genossenschaft in die Anlage, zusätzlich zu dem zweistelligen Millionenbetrag, der bereits in das Zentrum selbst geflossen. Zum ausführlichen Bericht mit Video geht es hier.