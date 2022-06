Hermann Bohrer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, wird sich ein halbes Jahr früher in den Ruhestand verabschieden. Statt im Herbst 2023 wird er das Amt bereits zum 1. Mai kommenden Jahres zur Verfügung stellen. Das hat der 65-Jährige am Freitagvormittag mitgeteilt. Der Klingenmünsterer führt gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung an, die er nach reiflicher Überlegung in den vergangenen Wochen für sich getroffen hat. „Leier muss ich zur Kenntnis nehmen, dass die Arztbesuche in letzter Zeit immer häufiger werden und ich mich gesundheitlich nicht auf dem Niveau befinde, wie ich es mir selbst wünsche“, erklärt der Sozialdemokrat, der seit 1999 Verbandsbürgermeister ist. Die Kandidaten für das Amt hätten nun im Sommer und Herbst die Möglichkeit, für sich zu werben. Die Nachfolge könnte in der Zeit zwischen September dieses Jahres und Ende Januar kommenden Jahres gewählt werden. „Ich werde nach Rücksprache mit den politischen Gremien der Verbandsgemeinde einen entsprechenden Wahltermin der Kreisverwaltung mitteilen.“